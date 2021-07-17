Зачем нужна система управления продажами

Последние годы экономика нашей страны находится в достаточно плачевном состоянии, которое усугубилось коронавирусной пандемией. Жесткая конкуренция стимулирует перспективные и амбициозные компании меняться с учетом современных реалий, а те, кто не готов к таким мерам, вряд ли добьются успеха. И обеспечить стабильный доход можно при помощи прогрессивной и грамотной системы управления продажами тут, о которой мы вкратце и хотим рассказать.

Профессионализм сотрудников, не спорим, очень важен для успешного бизнеса, но его, к сожалению, недостаточно – необходим эффективный, инновационный и правильно организованный механизм, который сможет функционировать в разных направлениях. Основные аспекты эффективного ведения дел – мотивация сотрудников, планирование и абсолютная автоматизация, для которой и используют CRM-системы.

Управление продажами как небольшой компании, так и крупного предприятия должно включать в себя многоплановый и комплексный подход. Помимо этого, система должна быть неоднозначной, ведь для кого-то управление продажами – это мотивация работников, которые несут ответственность за сбыть продукции, для других же залогом успешных продаж являются налаженные каналы реализации, а для третьих – автоматизация сотрудничества с клиентами и партнерами. И система управления продажами соединила в себя все эти понятия, то есть, CRM-системы могут использовать руководители предприятий с самыми разными понятиями о продажах.

Эффективные CRM системы не только помогут получить высокую прибыль, они станут залогом успешного развития вашей компании. Как свидетельствуют данные статистики, более половины компаний, которые не смогли выстроить эффективную и современную систему для реализации своей продукции, прекратили свое существование в течение трех лет с открытия.

Для максимальной эффективности система управления продажами должна комплексно подходить к решению вопросов, в частности, определять целевую аудиторию, ценовые диапазоны, адресные потребности, каналы распределения, получать информации от потенциальных клиентов и многое другое.