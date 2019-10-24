Выбираем унитаз

В наши дни унитаз уже давно перестал быть обычным предметом туалетной комнаты.

Мы имеем возможность выбирать унитаз любого цвета, дизайна и размера. Для этого достаточно зайти в магазин сантехники и приобрести то, что подходит и нравится. Но иногда выбор унитаза занимает много времени.

Выбирая унитаз, вам совсем не надо беспокоиться о том, каким образом будет происходить слив в канализационную трубу в вашем доме. Не важно, стандартный это спуск в стену или вертикальный в пол, с помощью пластиковых переходников можно соединить любой спуск с любым унитазом и под любым углом. Кстати говоря, если у вас имеются проблемы с установкой унитаза, и вы чувствуете, что не в силах справиться с этой задачей самостоятельно, тогда перейдите по этой ссылке https://santech-uslugi.ru, чтобы вызвать сантехника на дом. Следует отметить, что в компании Домашний Сантехник работают только те люди, которые отличаются большим опытом работы в данной сфере деятельности, а это значит, что они с лёгкостью решат любую возникшую проблему!

Бытует народный метод проверки унитаза на брак, вам следует постучать по нему металлической монеткой. Если звук чистый и звонкий, то унитаз без брака.

В унитазах старого образца производители делали трамплин с углублением, для того чтоб предотвратить всплески воды в чаше унитаза. Большим минусом таких унитазов было то, что в углублении трамплина скапливалась вода и по ее краям появлялся ржавый налет, который практически невозможно отчистить. Современные модели изготовляются с так называемыми полочками для предотвращения т ого самого всплеска. В таких унитазах вода не задерживается, а значит и ржавый налет не образуется.

Современные унитазы значительно отличаются от советских аналогов, хотя часто их качество во многом уступает. Но, несмотря на это, выбрать качественное керамическое изделие все же вполне реально.

Официальные производители проверяют готовое керамическое изделие таким образом: поверхность унитаза нагревают до высокой температуры, а затем резко подвергают низким температурам. Если унитаз не лопнул от перепада температур, то он поступает в продажу. Покупая сантехнику в специализированных, проверенных магазинах у вас много шансов приобрести качественное изделие.