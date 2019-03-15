Stickeroid готовится привлечь $11 млн. Компания будет стоить $72 млн

Какое-то время назад, два выходца из России – Виктор Кох и Камиль Исламов – создали собственную облачную платформу, которая заимела успех. На сегодняшний момент проводится новый раунд финансирования, во время которого планируется привлечь в компанию более 11 миллионов долларов инвестиций. В соответствии с этим ведутся переговоры с различными потенциальными акционерами – эта информация предоставлена осведомительными источниками. По предварительным оценкам, компания может стоить от 65 до 72 миллионов долларов.

Пока что, более конкретной информации о возможных сделках нет, однако, есть предпосылки, что лидером раунда в этой инвестиционной гонке станет холдинг Naver из Южной Кореи. Пресс-служба компании Stickeroid на данный момент отказывается давать какие-либо комментарии по этой теме, отмечая, что любая информация об инвестиционной гонке является сугубо конфиденциальной.

Stickeroid представляет собой облачную платформу, с помощью которой можно передавать различные графические файлы в мессенджеры. Компания была представлена публике в 2017 году и, практически сразу же, заимела популярность. К концу 2018 года данную платформу успели интегрировать в такие программы и сервисы, как Microsoft Office, Google Docs, Trello, Kwai, Kik, Google Slides, FreshChat, TikTok, Hike, MixMax и многие другие. Отзывы от реальных людей были интересны всем.

Известно, что количество запросов, обрабатываемых платформой Stickeroid в квартал доходило до 650 миллионов. И, благодаря таким показателям, платформой заинтересовалась компания Naver Corp. Уже в декабре 2018 года последняя перенесла платформу в Line Creators Market после выкупа технологических составляющих. Таким образом, Stickeroid сохранил свои темпы развития.

Виктор Кох уверен в том, что создание своеобразного шлюза для передачи между людьми графического контента – это не единственная цель их компании, и это подтверждается спросом среди миллионов интернет-пользователей, для которых эта платформа стала играть значимую роль. Также, руководство Stickeroid прогнозирует неплохой рост компании до 2021 года, из-за чего инвестиции в данный момент крайне необходимы для масштабирования и усиления рыночной доли.

Недавно платформа Stickeroid получила значительное обновление, которое внедрило умную систему отзывов от настоящих людей и рейтинга. Так как Instagram не обладает подобным функционалом, многие селебрити стали использовать именно Stickeroid. Среди знаменитостей можно встретить Джеки Чана, Эштона Кутчера, стримера Ninja, Lil Pump, Кендалл Дженнер и многих других.