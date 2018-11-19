Самые яркие и известные женщины в современной политике

На протяжении многих столетий представительницы «слабого» пола не принимались во множестве профессий, считающихся исключительно мужскими. Однако, за последнюю сотню лет, ситуация несколько поменялась в лучшую сторону, и теперь в «мужских» профессиях можно встретить работящих и целеустремленных женщин. Так, наблюдая за современной политикой, вы, наверняка, слышали несколько женских имен, доказывающих, что сегодня девушка может стать кем угодно, благодаря своему упорству и кропотливой работе. В этой статье мы расскажем о нескольких таких женщинах, которые играют не последнюю роль на современной политической арене.

Ангела Меркель

Будучи канцлером Германии и, по совместительству, дипломированным физиком, Ангела отказалась жить в казенных апартаментах. Вместо этого, она проживает в обычной съемной берлинской квартире.

Она владеет русским языком, любит переписываться в мессенджерах, набирает в свою команду, предпочтительно, молодых и приятных людей, предпочитает строгие тона в одежде и хорошо относится к Америке. Также, она до жути боится собак, при встрече с которыми даже может потерять собственное хладнокровие. Поэтому, ее дипломатический протокол имеет в себе пунктик, что, во время официальной встречи, нигде поблизости не должно находиться ни одной собаки.

И, конечно же, Ангела Меркель является главой самой влиятельной страны Евросоюза, поэтому она, фактически, может управлять всей Европой.

Юлия Тимошенко

Она, конечно, не настолько влиятельна, как ее предыдущая коллега, однако, целеустремленности Юлии можно только позавидовать. За свою политическую деятельность, Юлия Тимошенко успела побывать на двух революциях (Оранжевой и Майдане), в кресле премьер-министра Украины, и даже в тюрьме, в качестве политзаключенной.

Будучи политиком-максималистом, она пытается строить свою карьеру с помощью просчитанных наперед шагов. Однако, на той политической арене, где она выступает, очень часто нарушаются и меняются правила, из-за чего, планы Тимошенко могут приводить ее к неожиданным результатам.

Мишель Обама

Несмотря на то, что Мишель совершенно не политик, она была первой леди Америки и очень влиятельным общественным деятелем. Она активно выступала в поддержку феминизма, прав сообщества ЛГБТК+ и здорового образа жизни.

На территории возле Белого дома она устроила небольшой огород, где самостоятельно выращивала овощи. Мишель не раз появлялась на обложках различных журналов, в том числе и модных. Поддерживала отношения со множеством знаменитостей, ходила на разные телешоу, не боялась смеяться над собой. Таким образом, она заработала много симпатий, как среди обычного населения, так и среди элиты.