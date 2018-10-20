Самые безопасные страны в мире

Мы с вами сейчас живем в неспокойное время, когда технологии развиваются очень стремительно, и не всегда используются во благо. По всей планете происходят конфликты между людьми или же целыми странами разной степени масштабности, в людных местах происходят теракты. Это все приводит к тому, что многие не хотят лишний раз выходить из своего дома и, тем более, боятся путешествовать.

Однако, не все так плохо, ведь бóльшая часть людей, среди которых огромное количество высокопоставленных умов, таких, как Вячеслав Кантор, всецело выступают против войн и терроризма. При этом, все же остаются страны, в которые можно приехать погостить, не боясь за свое благополучие. Об этих странах мы и поговорим в нашей статье.

Исландия

Уже больше десяти лет в подряд Исландия занимает лидирующую позицию в списке самых безопасных государств в мире. В этой маленькой североевропейской островной стране нет армии и, даже полицейские ходят невооруженными. Здесь одно убийство приходится на каждые 330 000 человек и этот показатель почти неизменно сохраняется на протяжении долгих лет. А причиной такой безопасности является равенство. Практически все население Исландии является представителями среднего класса. К тому же, здесь женщины и социальные меньшинства обладают равными правами со всеми остальными. А также, в стране почти никогда не происходит каких-либо религиозных конфликтов.

Дания

По показателям преступности, Дания недалеко ушла от Исландии. Поэтому эта страна также отлично подходит для безопасного путешествия. В городе Копенгагене отсутствуют «опасные» районы. Также, в стране имеется очень низкий уровень сексуального насилия. Это значит, что сюда могут приезжать женщины, путешествующие в одиночку. Важно лишь соблюдать элементарные меры по безопасности – следить за своими вещами в людных местах и тому подобное. В городских окраинах и сельской местности также безопасно, однако, стоит понимать, что жители здешних территорий могут не владеть английским, поэтому, в случае опасности, будет затруднительно попросить о помощи.

Австрия

Третье место в этом рейтинге уверенно держит Австрия. Ее столица – Вена – входит в список самых безопасных городов и занимает там шестое место. Гости страны могут безопасно гулять как в крупных городах, так и в маленьких городишках и поселках. Тяжкие преступления здесь происходят крайне редко, однако, присутствует карманное воровство, собственно, как и везде, а также кража велосипедов.