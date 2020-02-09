С чего начать автоматизацию бизнеса

Предприниматели уже давно прошли период, когда нужно было решать автоматизировать ли бизнес или нет. Нужно, и не потому что это модно, а потому что так легче вести дела и учет всех бизнес-процессов.

Современные коробочные системы управления бизнес-процессами помогают:

управлять предприятием;

анализировать и принимать решения;

хранить огромные объемы информации: корпоративные данные, данные клиентов, историю бизнеса;

решать многие вопросы, касающиеся как текущих дел, так и на перспективу.

Сегодня перед бизнесменами стоит другой вопрос: с чего начать? На какой процесс «посадить» компьютер в первую очередь?

Тут уже нужно анализировать ситуацию, чтобы понять, какой текущей работе не хватает оперативности, качества, точности. Какие из этих качеств надо подтянуть, какие добавить или убрать. Стоит углубиться в анализ и ответ придет само собой.

Понятно, что самостоятельно внедрить crm для малого бизнеса трудно, это чревато многими ошибками и переделками, поэтому нет ничего зазорного в том, если вы отдадите эту работу на аутсорсинг. Пригласите стороннюю IT-компанию, которая и проведет автоматизацию под ключ.

Какой софт выбрать

Желательно, чтобы это была система, которая решает текущие задачи компании, и которая способна «развиваться» вместе с компанией. Например, если вы знаете, что компанию в будущем ожидают преобразования и реформы (а такое часто случается в наших реалиях), тогда желательно выбрать гибкий программный продукт, который в процессе изменений можно дописать, изменить, подстроить под нужды компании.

Важно выбрать такую систему, которую быстро бы смогли освоить сотрудники, чтобы избежать неприятия и саботажа с их стороны. Примите как данность, что придется потратиться на их обучение. Если сфера вашего бизнеса сложная, обучение займет значительное время, но как правило не больше недели. Обычно же на то, чтобы усвоить управление программой, достаточно одного дня.