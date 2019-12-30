Применение фунгицидов, их польза и вред

То, что культурные растения болеют, это не бич современности. Борьба с болезнями давняя, очень давняя, началась еще тогда, когда первый человек посадил первое свое зернышко для выращивания себе еды. Тогда же люди начали придумывать средства защиты и лечения болезней. Растения обрызгивали настойками, окуривали дымом, пропитывали вином. Сегодня борьба продолжается, только уже с помощью вот таких https://agroexp.com.ua/fungitsidyi-kupit-tsena-ukraina фунгицидов.

Что такое фунгициды от Агроэксперт-трейд

Это химические препараты, созданные для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. По характеру и способу действия бывают защитными и лечебными.

Защитные средства предназначены для профилактики болезней. Их действие контактное, препарат оседает на поверхности листа, не проникая во внутрь, создавая такую себе защитную пленку, которая уничтожает грибок на начальной стадии. Но если грибок успел проникнуть внутрь растения, контактный фунгицид убить его уже не сможет.

Распрыскивать защитные препараты нужно равномерно, так чтобы средство попало на всю поверхность листа. Те побеги, которые отрастают, после обработки защиту не имеют.

Контактные фунгициды действуют 10-12 в сухую погоду. Смываются дождем.

Лечебные фунгициды лечат уже пораженные растения, препарат просачивается внутрь листа и угнетает развитие поселившегося там грибка. Это трансламинарное свойство препарата и так действуют большинство фунгицидов. Но есть еще препараты, которые оказывают системное действие. Они тоже проникают внутрь листа, но не оседают на одном месте, как трансламинарные, а распространяются по всему растению, в том числе и по отрастающим побегам. Такое лечение более эффективное и надежное, поэтому системные фунгициды пользуются особым спросом у фермеров. Правда не у всех.

Стоит ли использовать фунгициды

Не все фермеры благосклонно приняли фунгициды, поскольку, по их мнению, они очень вредны и для природы, и для человека. Но почему тогда они получили такое огромное распространение среди всех сельскохозяйственных работников мира? Может потому, что ущерб от препарата несоизмерим с ущербом, который наносят урожаю грибковые заболевания? Из двух зол выбирается меньшее.

Для растений фунгициды как для нас антибиотики: они вредят, но без них не выживешь. Другое дело — контроль. Если применять лекарство правильно, соблюдать дозы, сроки, назначение, вред от применения фунгицидов будет минимальный.

Кроме этого химическая промышленность тоже заинтересована в сохранении окружающей среды, поэтому уже предлагает нефитотоксичные препараты. Они не накапливаются в растениях, со временем разрушаются и ко времени созревания урожая полностью исчезают. Следуйте инструкции, применяете средства защиты при обработке, и опасности не будет никому и ничему.