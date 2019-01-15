Причины плохой стойкости гель-лака

Вслед за обычным лаком для ногтей, который мог продержаться, от силы, дня три, современный прогресс индустрии моды предоставил красавицам гель-лак, способный радовать своей красотой и стойкостью на протяжении нескольких недель.

Однако, иногда бывает и так, что дорогущий и качественный гель-лак начинает отслаиваться буквально спустя пару суток. Если в качестве используемых материалов вы на сто процентов уверенны, то причина может скрываться во множестве других мелких факторов, повлиявший на такой результат. И в этой статье мы расскажем о них по подробнее.

Плохо обработали кутикулу

Одним из основных этапов подготовки базы для гель-лака является процесс удаления птеригия и кутикулы. Если маникюр обрезной, кутикулу просто срезают и тщательно шлифуют ноготь в области лунки. В случае с необрезным маникюром, кожу просто размягчают и отодвигают максимально далеко. Если птеригий и кутикула были небрежно и не до конца удалены, нанесенный гель-лак бесповоротно отслоится.

Плохо обезжирили ноготь

Вне зависимости от того, в какой технике делается маникюр, ногти всегда должны обезжириваться прежде, чем будет наноситься основа. Желательно это делать специальным средством, о котором вы сможете прочитать детальнее на Kodi Professional. Однако, не у каждого мастера имеется такой обезжириватель, не говоря уже о домашних условиях. Приемлемой альтернативой может быть обычная жидкость для снятия лака или медицинский спирт.

Плохо отшлифовали ноготь

Зачастую гель-лак не держится долго, в случае, когда мастер уделил недостаточно внимания шлифовке ноготков. Поэтому, если вы делаете маникюр с гель-лаком, очень внимательно и тщательно обрабатывайте ноготь, не забывая про свободный край и лунку, а также применяйте в процессе баф для ногтей.