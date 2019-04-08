Преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг

Во многих европейских странах и в Америке бухгалтерский аутсорсинг уже давно стал обычной практикой. Собственники и бизнесмены уже не первый год сбрасывают на аутсорсинг неблагодарные бизнес-процессы.

Таким образом у них получается оптимизировать расходы на бизнес, делая его более прибыльным и мобильным. Однако, несмотря на такие уже укоренившиеся тенденции в мире бизнеса, у нас они только начинают свое распространение. Многие бизнесмены все еще сомневаются в данном виде услуг, но в нашей статье мы постараемся переубедить скептиков. По ссылке http://auditorka.ru/buhgalterskij-autsorsing/buhgalterskij-autsorsing-dlja-ooo/ вы найдете всю детальную информацию, а в нашей статье мы кратко рассмотрим аргументы «за» бухгалтерский аутсорсинг.

Из преимуществ аутсорсинга бухгалтерских услуг можно выделить следующие:

Экономичность

На стоимость данной услуги могут повлиять такие факторы:

— род деятельности компании;

— система налогообложения;

— объем документооборота;

— количество сотрудников;

— наличие нестандартных операций и так далее.

По сути, стоимость бухгалтерского аутсорсинга не сильно отличается от стоимости содержания штатного бухгалтера, но, зачастую цена первого получится наравне со вторым, а то и ниже. Однако, в перспективе, при аутсорсинге вы сможете сэкономить куда больше не только денег, но и времени, так как не придется содержать отдельный отдел со всеми вытекающими расходами.

Конфиденциальность

Хорошая аутсорсинговая компания гарантирует конфиденциальность всей информации, связанной с вашей фирмой, и несет ответственность за всю проделанную работу. Более того, вас будет связывать договор – а это дополнительная гарантия.

Комплексный подход

В аудиторской компании вами может заниматься не только бухгалтер, но и аудитор, IT-специалист и, при необходимости, юрист. Это значит, что вам будут предлагать оптимальные варианты налоговых решений, на основе специфики вашей компании, без каких-либо уклонений от налогов.

Защищенность

В некоторых аудиторских компаниях их деятельность застрахована. Это означает, что, в случае непредвиденных неприятных обстоятельств, вам покроют сумму штрафов.

Свободное время

Отдав бухгалтерию на аутсорс, у вас уменьшается количество задач, которые вам необходимо выполнить или проконтролировать, а это значительно облегчает процесс ведения бизнеса.