Почему выходят из строя аккумуляторы

Рано или поздно даже самый качественный аккумулятор выйдет из строя, независимо от производителя и стоимости.

Главная причина поломки аккумуляторы – физика самого электрохимического процесса разрядки и зарядки. Пластины, на которые наносится паста, при получении и отдаче тока постоянно сжимаются и разжимаются. Происходит это тысячи раз, в результате чего происходит механическое разрушение структуры этих пластин, и вам нужно будет аккумулятор купить в уфе. Паста, которая наносится во время производства на решетчатые пластины, опадает с них и начинает скапливаться на дне устройства. В результате еще до оголения поверхностей и потери ими способности удерживать заряд, скопившийся мусор станет причиной замыкания отрицательных и положительных пластин.

Производители придумали временное решение проблемы, начав устанавливать на дне аккумулятора дополнительные емкости в виде отстойников ребристыми перегородками, которые предназначались для сбора шлама. Далее были придуманы конверторы-сепараторы, которые разделяли положительные и отрицательные пластины. Такие сепараторы делались сначала из пористого материала, в последнее время используют полиэтилен, они пропитываются электролитом и дают пластинам возможность располагаться практически рядом друг с другом.

Такие разработки позволили не только уменьшить размер аккумулятора, а и повысить его стойкость к физическим нагрузкам, так как внутри устройства теперь располагаются не решетки, которые постоянно болтаются, а плотно стоящие пакеты. Если сепараторы прикрыть со всех трех сторон, они становятся своеобразными конвертами, которые и служат для накопления свинцовой пасты, которая опадает с поверхности пластин. В итоге отпадает необходимость устанавливать отстойники, пакеты фиксируются непосредственно на дне, что существенно повышает их сопротивляемость к механическому воздействию, ударам и продлевает срок службы.

Помимо этого, по высоте появляется дополнительное пространство, которое используют для создания резервов электролита и системы сбора воды, которая испаряется.