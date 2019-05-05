Основные способы обмана заемщика при кредитовании

На сегодняшний день все еще много тех, кто боится брать кредиты и займы. И бояться люди сделок не потому, что возможно не смогут его отдать, а потому что их пугают подводные камни кредитов, а также шанс того, что кредитор окажется недобросовестным, а в договоре о кредитовании будут «ловушки» и «мелкий шрифт», которые заставят заплатить гораздо больше, нежели оговаривалось.

К сожалению, сейчас все еще встречаются такие компании, которые гоняться за небольшой прибылью ценой благосостояния и комфорта своих клиентов. Естественно не все компании являются таковыми, есть и нормальные, которые выдают выгодные займы для всех социальных групп. Например, вот по данной ссылке отличный пример такой компании, которая в том числе может выдать кредит для студентов.

Для остальных случаев скажем, что все способы обмана заемщика хорошо известны, и чтобы не пострадать от них, вам нужно знать о них. Мы в этом тоже можем помочь, рассказав о самых распространенных и самых критичных.

И один из самых распространенных способов заставить платить клиента больше – это внедрить массу дополнительных комиссий, которые обязан оплатить заемщик в процессе погашения кредита. Некоторые скрывают эти комиссии в договоре при помощи мелкого шрифта и тонны других условий. Другие даже не скрывают наличия таких комиссий, а объясняется это тем, что многие заемщики даже не читают детально кредитный договор. И уже затем после подписания они сталкиваются с немыслимым количеством дополнительных комиссий и штрафов, а также ограничений. Причем, сотрудник банка, который выдает кредит, частенько умалчивает о многом. Чтобы избежать всего этого, необходимо показать договор о кредитовании толковому юристу или хотя бы прочитать его самостоятельно, даже без подготовки можно найти ряд условий, которые вам не понравятся.

Другой способ нажиться на клиенте – это указать в договоре нестандартные способы погашения кредита. Например, многие банковские организации не дают досрочно погасить кредит или требуют за это некоторый процент в качестве доплаты. Кроме того, получение справки о погашении может потребовать от заемщика внесения дополнительной платы при срочном оформлении. В общем манипуляции с досрочным погашением – это еще один распространенный трюк, которым компании-кредиторы выманивают лишние средства из своих клиентов.

Обязательное страхование – тоже ситуативный прием, которым пользуются кредиторы, чтобы вытянуть из вас лишнюю копейку. По закону обязательной страховкой может быть только в том случае, если используется залоговое имущество. Во всех остальных вы имеете право отказаться от него.