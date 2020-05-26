Опасно ли попадание жидкого азота на кожу

Тело здорового человека имеет температуру 36,6 градусов, на поверхности рук температура колеблется в пределах 20 градусов, продукты из морозилки, которые нельзя долго удержать в руках, имеют температуру -24 градусов, а вот жидкий азот имеет температуру -196 градусов. Что же случится с кожей человека, если на нее попадет жидкий азот? Давайте разберемся.

Жидкий азот представляет собой прозрачную жидкость, которая может долго храниться только в специальных термосах – сосудах Дьюара, вы можете газ азот 99,999 купить по ссылке. Температура кипения азота при нормальном атмосферном давлении составляет 195,8 градусов со знаком минус, соответственно, в сосуде Дьюара азот имеет температуру не выше -196 градусов.

Жидкий азот налить в тару из пластика, он начнет испаряться, а над сосудом будут подниматься красивые клубы дыма белого цвета. Если в азоте намочить лист бумаги, а потом попробовать помять его, вы получить огромное количество мелких клочков, а если в азот окунуть лист растения, то он будет напоминать тонкий лист льда. А если его бросить, то она разобьется как стекло или сосулька.

Что же произойдет с кожей рук, если на нее попадет жидкий азот или опустить руки в химикат.

Для человека полностью безопасно кратковременное соприкосновение с жидким азотом. Азот, при контакте с руками, начинает быстро испаряться, на коже образовывается защитная пленка, которая становится барьером между телом и жидкостью.

Вы можете опускать руки в жидкий азот, но буквально на доли секунды, можно даже налить его в ладонь и переливать быстро с одной в другую.

А вот длительное соприкосновение с жидким азотом может привести к появлению сильного ожога. Также опасно попадание жидкости на одежду человека, так как азот замораживает ткань, которая, в свою очередь, передаст слишком низкую температуру коже человека.

Имея дело с жидким азотом, помните, что азот способен замораживать любые предметы и растения, и безопасно только мгновенное касание, в противном случае вы рискуете получить ожоги.

Азот используется в самых разных сферах жизнедеятельности человека, даже в косметологии и кулинарии, очень многим людям приходится иметь с ним дело, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

С жидким азотом нужно быть осторожным! Не проводите эксперименты, чтобы доказать то, что мы написали в этой статье.