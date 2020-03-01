Односпальная кровать: деревянная или металлическая

Казалось бы, нет ничего проще конструкции, чем кровать. Ножки, основание, иногда спинка и матрас. Но эти детали можно так воспроизвести, что даже односпальная кровать покажется произведением искусства. Вот посмотрите эти фото https://saloni-home.ru/katalog/odnospal_nye_krovati от компании Ricco Saloni-home и сами убедитесь.

По фотографиям можно заметить, что односпальные кровати в Симферополе бывают разных размеров: длины 200-210 см и ширины 90-100 см. Хотя это не предел, на заказ вам могут сделать любые габариты, какие вам подходят.

А чтобы узнать, какая ширина кровати вам подходит, нужно лечь на кровать, сложить руки на животе и расставить локти в стороны. Если с обеих сторон остается расстояние до края по 15 см, то это ваша ширина. Столько же свободного места должно оставаться в голове и ногах. Если ничего не остается, то наверняка вы крупный человек и вам нужна полуторная кровать, а то и двуспальная. Ну а теперь, собственно, сравним самые ходовые материалы изготовления кроватей — дерево и металл.

Вернее, сравним характеристики кроватей, которыми их наделяют дерево и металл.

Односпальные кровати из дерева

Для домашних интерьеров больше выбирают кровати из дерева. Оно и понятно, дерево — материал теплый, уютный, безопасный и экологический. Для изготовления односпальных кроватей используют разные породы дерева. Если это мягкие сорта – древесины, липа, осина или сосна — такое изделие недолговечное. Довольно быстро на нем появляются царапины, сколы и вмятины. Твердые же породы такие, как дуб, берёза, бук или ясень, служат долго и надежно.

Кроме массива дерева кровати производят и из ДСП. Этот материал используется, чтобы удешевить производство, а значит и конечную стоимость изделия. По характеристикам этот материал находится где-то посередине между твердыми и мягкими породами дерева, такой же прочный и недорогой соответственно.

ДСП можно подделать по текстуре похожим на дорогие сорта древесины, это и другие его характеристики и делают этот материал таким популярным для производства мебели.

Односпальная кровать из металла

Если же вы не хотите, чтобы кровать быстро расшаталась что характерно для деревянной мебели, но хотите создать спальню в стиле хай-тек, тогда покупайте металлическую кровать. Уж она точно послужит вам, вашим детям, еще и внуков застанет. Это же металл, по-другому и быть не может. Одно плохо — не совместим металл с домашним уютом, нет в нем той эстетики, как у дерева. К тому же металл холодный, что неприятно при прикосновении. Хотя если кровать будет стоять на даче, которую вы посещает летом в жару, то почему бы и нет?