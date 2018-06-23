23 Июн

На какие пункты следует обратить внимание при бронировании авиабилетов

Покупка авиабилетов зачастую происходит настолько быстро и легко, что будущий пассажир не успевает обратить внимание на те или иные пункты, касающиеся существенных условий перевозки, а также возможности возврата и замены. Нередко это приводит к недопониманию между клиентом и авиакомпанией, однако следует признать, что в таких ситуациях вина в большинстве случаев лежит именно на покупателе, поскольку тот обычно не затрудняет себя изучением всех подробностей, указанных в подтверждении бронирования и маршрутной квитанции. Авиабилет https://tickets.ua/ содержит целый ряд пунктов, с которыми необходимо ознакомиться перед полётом.

Наличие оплаченного багажного места, возможность замены и сдачи билета

Многие авиакомпании в последнее время стали предлагать билеты по минимальным тарифам, включающим в себя крайне ограниченный набор услуг. Обычно это только авиаперелёт и провоз ручной клади. Зачастую путешественники при бронировании не обращают внимание на информацию о количестве багажа, включённого в стоимость билета. А в случаях, когда перевозчик проводит акции и выпускает промо-тарифы, нередко в цену входит только ручная кладь в размере 8-10 кг и крайне ограниченная по габаритам. Если пассажир не обратил на этот пункт внимание при покупке билета, для него неприятным сюрпризом оказывается необходимость доплачивать за багаж, о чём он узнаёт уже непосредственно в аэропорту на стойке регистрации.

Ещё одним важным моментом является возможность замены и возврата билета с компенсацией денежных средств. Надо отметить, что билеты по экономическим тарифам, как правила, не предполагают такой опции, однако следует уточнить это в момент бронирования на сайте авиаперевозчика или воспользовавшись телефоном поддержки клиентов.

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Post Author: Наталья

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