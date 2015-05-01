Сейчас каждый бизнесмен и рядовой предприниматель Боровичей и других городов стремится привлекать клиентов не только через СМИ, он ведет поиск и в интернете. Чтобы показать себя с лучшей стороны, нужно сделать свой сайт. Можно попробовать свои силы на ресурсе https://www.templatemonster.com/ru/ или сразу обратиться к знающим людям. Кого искать?
Параметры выбора исполнителя
Если требуется создать просто сайт-визитку с информацией о компании, то вполне легко осилить эту задачу самостоятельно. Шаблоны можно поискать на ресурсе https://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/. А если вы хотите сделать интернет-магазин, то лучше сразу прибегнуть к помощи профессионалов. Ищите их среди фрилансеров или загляните в веб-студию.
При поиске исполнителя обратите внимание на:
- Портфолио работ. Выберите вы отдельного человека или целую команду, в любом случае посмотрите их прошлые работы. Вам должно понравиться несколько вариантов. Причем важен не только привлекательный дизайн, но и функциональность, удобство для пользователя. Почитайте контент, оцените легкость восприятия информации.
- Профессионализм, наличие индивидуального подхода к клиенту. Пообщайтесь с будущим исполнителем, выслушайте его предложения. Узнайте, насколько сильно можно вносить свои коррективы.
- Отзывы. Обязательно почитайте на независимых форумах то, что пишут пользователи интернета. Они помогут отсеять недостойные внимания варианты. Хотя слепо верить написанному нельзя. Хорошо, если вы найдете видеоотзывы.
- Стоимость услуг и варианты оплаты. Помните, что хорошее дешево стоить не будет. Хотите качественный сайт? Будьте готовы заплатить соответствующе.
Создавайте свой сайт, чтобы стать популярным в интернете. И всегда помните о необходимости его раскрутки и продвижения.