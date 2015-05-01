Сейчас каждый бизнесмен и рядовой предприниматель Боровичей и других городов стремится привлекать клиентов не только через СМИ, он ведет поиск и в интернете. Чтобы показать себя с лучшей стороны, нужно сделать свой сайт. Можно попробовать свои силы на ресурсе https://www.templatemonster.com/ru/ или сразу обратиться к знающим людям. Кого искать?

Параметры выбора исполнителя

Если требуется создать просто сайт-визитку с информацией о компании, то вполне легко осилить эту задачу самостоятельно. Шаблоны можно поискать на ресурсе https://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/. А если вы хотите сделать интернет-магазин, то лучше сразу прибегнуть к помощи профессионалов. Ищите их среди фрилансеров или загляните в веб-студию.

При поиске исполнителя обратите внимание на:

Портфолио работ. Выберите вы отдельного человека или целую команду, в любом случае посмотрите их прошлые работы. Вам должно понравиться несколько вариантов. Причем важен не только привлекательный дизайн, но и функциональность, удобство для пользователя. Почитайте контент, оцените легкость восприятия информации. Профессионализм, наличие индивидуального подхода к клиенту. Пообщайтесь с будущим исполнителем, выслушайте его предложения. Узнайте, насколько сильно можно вносить свои коррективы. Отзывы. Обязательно почитайте на независимых форумах то, что пишут пользователи интернета. Они помогут отсеять недостойные внимания варианты. Хотя слепо верить написанному нельзя. Хорошо, если вы найдете видеоотзывы. Стоимость услуг и варианты оплаты. Помните, что хорошее дешево стоить не будет. Хотите качественный сайт? Будьте готовы заплатить соответствующе.

Создавайте свой сайт, чтобы стать популярным в интернете. И всегда помните о необходимости его раскрутки и продвижения.