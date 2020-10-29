Когда нужен воздушный компрессор

В современной промышленности не существует сфер, где работа может вестись без компрессоров. Речь не идет о крупных производствах, даже на небольших строительствах используются разные агрегаты с разной мощностью и производительностью. Давайте разберемся, для чего нужны компрессоры с сайта https://air-part.ru/category/promyshlennye-kitayskie-kompressory/ и в каких сферах промышленности они могут использоваться.

Компрессорное оборудование предназначено для производства сжатого воздуха, который становится движущей силой для разных производственных процессов.

Принцип работы компрессора

Как уже сказано было выше, компрессор представляет собой агрегат, предназначенный для сжатия и подачи воздуха под давлением. Компрессоры по принципу работы разделены на две основные группы – винтовые и поршневые, и каждый из них работает по собственному принципу. Поршневые насосы имеют конструкцию, главной деталью в которой выступает поршень, сжимающий воздух в цилиндре при помощи возвратно-поступательных движений. Винтовые компрессоры работают по иному принципу, в них воздух сжимается посредством двух винтов, которые вращаются навстречу друг другу.

Главный компонент работы компрессоров обоих типов – компрессорное масло, которое выступает не только в качестве смазочного материала для уменьшения трения, а и закрывает зазоры и выводит тепло, которое появляется во время работы.

Где используются воздушные компрессоры

Как правило, воздушные компрессоры сочетаются с другими видами оборудования, для работы которых необходим в качестве энергии сжатый воздух. Используются воздушные компрессоры в промышленности, где требуется качественное давление воздуха, производительность и большой ресурс для работы.

Используется компрессорное оборудование в пищевом производстве, химической промышленности, фармацевтике и медицине, химической промышленности, на строительных работах и так далее. Отсутствие электроэнергии на каких-либо объектах вдалеке от коммуникаций не препятствует использованию компрессоров, так как существуют специальные мобильные устройства на колесном шасси.