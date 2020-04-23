Какие приложения стоит иметь в смартфоне

Мало для кого станет открытием информация о том, что смартфоны делают нашу жизнь более комфортнее, проще и лучше. Объяснить это очень просто: современный смартфон представляет собой портативный компьютер, который можно всегда иметь под рукой. В нем есть электронная почта, разнообразные мессенджеры, чтобы общаться с близкими, друзьями и коллегами, будильник, календарь, приобретение товаров, банковские переводы и многое другое. Вы можете сами в этом убедиться, если заглянете на сайт https://fanapk.ru и увидите, сколько есть полезных приложений, игр и программ для развлечений на ваш смартфон.

Но есть стандартный комплект приложений и функций, которые, хотя и не всем известны, но будут полезны всем пользователям смартфонов. И доказана их польза экспериментальным путем теми людьми, которые уже приобрели опыт пользованиями ими. Давайте разберемся, какие существуют полезные приложения для современных смартфонов.

Строительный уровень. Данное приложение представляет сбой виртуальный уровень, который позволяет определить ровность любых поверхностей. Основана программа на акселерометре и гироскопе смартфона, станет отличным помощников для людей, которые занимаются строительным бизнесом, продавцов магазинов строительных материалов, непосредственно строителей, то есть для всех, кто занимается проектированием и строительством. Помимо этого, пользу принесет приложение тем, кто собирается делать дома ремонт, кому нужно установить бытовую технику (к примеру, стиральную машину) и так далее.

Инструменты Smart Tools. Приложение является сочетанием большого количества функций: радар, скорость, свет, измеритель уровня шума и другое. Программа будет полезна школьникам и студентам, так как имеет линейку, необходимую во многих образовательных процессах.

Шазам. Приложение дает возможность музыку, песню и исполнителя. Например, вы услышали по радио классный трек и очень хотите узнать исполнителя. И программа поможет вам определить композицию и автора.

Автозапись звонков. Отличное приложение, способное работать в автоматическом режиме. Пригодится при проведении важных переговоров, записать важный разговор, не упустить очень нужную информацию.