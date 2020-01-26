Как защитить себя от мошенников при покупке квартиры?

Купить квартиру или любую другую недвижимость без проблем – это задумка каждого человека, ведь в противном случае если вы попадётесь на мошенников или недоброжелателей, можно потерять немалую сумму денег. Если вы также волнуетесь на счёт того, произойдёт ли сделка в соответствии с нормами закона, тогда предлагает вашему вниманию познавательную статью на эту тему.

Обращаемся к юристам

Один из самых надёжных способов защиты себя от различного рода мошеннических действий – это обратиться за помощью к юристу. Более того, в большинстве случаев юрист проконсультирует вас бесплатно, да и в сумме его услуги не столь дорогостоящие, как может казаться.

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Правильная оценка недвижимости

Многие пытаются сэкономить на покупке квартиры, предпочитая проводить оценку недвижимости с помощью теневых специалистов, которые игнорируют объективную информацию и таким способом снижают реальную цену на недвижимость. Тут нужно отметить, что при покупке жилья вы платите не только продавцу, но и государству, речь о налогах, а их стоимость напрямую зависит от значения, которое было определено оценщиком.

Естественно, так можно неплохо снизить уровень расходов, но взамен в будущем могут появиться новые проблемы, которые в итоге не будут стоить сэкономленных денег!