Как визуально поднять потолок в квартире

Даже если площадь комнаты соответствует архитектурным стандартам, ее потолок может быть низким. Такое часто встречается в типовых многоэтажках и устранить этот недостаток невозможно. Зато можно зрительно приподнять, для этого дизайнеры применяют некоторые уловки.

Белый цвет

Любой другой цвет четко очерчивает линию потолка, поэтому никакой иллюзии, что он высокий, не возникает, даже наоборот. А вот белый цвет действует прям магически, зрительно поднимает потолок, а если белый цвет с глянцем, то высота вообще не определяется, кажется бесконечной. Чтобы добиться такого эффекта используйте натяжную конструкцию. Вот здесь http://www.briton.com.ua/ на сайте компании производителя Briton вы сможете натяжные потолки заказать нужного цвета под разные стили.

Освещение

Свет выставленный определенным образом тоже зрительно поднимает потолки. Расположите по периметру точечные светильники, как дополнение к основной люстре. А все другие светильники, которые располагаются ниже, пусть светят вверх, а не вниз. Благодаря игре теней и получается нужный нам эффект.

Мебель

Для комнат с низкими потолками больше подходит низкая малогабаритная мебель. Если же вы хотите высокую мебель с антресолями и навесными шкафчиками, то пусть она будет двухцветной. Вверху светлой, а внизу подходящего к интерьеру оттенка.

Декор

Лучше всего со зрительным обманом справляются зеркала. Они визуально увеличивают не только потолки, весь объем комнаты. Можно применять разные зеркала — настенные или напольные, но больших размеров.

Также поднять потолки можно с помощью штор и обоев. Главное, чтобы на них не было горизонтальных линий, которые как бы срезают часть помещения, делая его похожим на тесную давящую со всех сторон коробку. А вот вертикальные линии действуют наоборот.

Если в качестве рисунка выступают принты, то пусть они будут крупные и редкие. Мелкие и частые узоры перегружают помещение и зрительно его уменьшают.