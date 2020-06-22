Как установить дверь-гармошку

Дверь-гармошка – это отличное решения для малогабаритных квартир, ведь, такие двери не забирают у комнаты пространство при использовании.

Изготовляются такие двери из полос МДФ или панелей ПВХ, которые бывают сплошными или со стеклянными вставками, примеры самых разных межкомнатных дверей вы можете посмотреть на сайте https://tandoor.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/.

При заказе дверей, в комплекте обычно идут элементы крепления, несколько запасных деталей, ролики и рельсы. Установить дверь-гармошку можно и в уже существующий дверной проем, но при этом ширина дверного проема уменьшится. Поэтому, специалист рекомендуют удалять вместе со старой дверью и короб. Получившийся дверной проем измерьте и подберите новую дверь по этим размерам. Если вы не можете найти двери необходимого размера, то можете уменьшить проем до необходимых размеров при помощи деревянных планок и монтажной пены. Если внизу дверного проема остался порог, удалите и его, поскольку двери-гармошка не предусматривают наличие порогов.

Приступим к монтажу дверей. Для начала прикрепите анкерами к стене доборы. Образовавшееся пространство между стеной и доборными планками, заполните монтажной пеной. После того, как пена полностью высохнет, приступайте к установке двери-гармошки.

Возьмите направляющий профиль, померяйте его длину и обрежьте лишнее. Точно так же, укоротите профиль, предназначенный для крепления глухой зоны двери-гармошки. Просверлите в этих профилях отверстия для саморезов. В верхнем профиле расстояние между саморезами должно быть 6 см, а в боковых – 18 см. закрепите направляющие профили саморезами. Все остальные полоски двери обрежьте при необходимости соответственно направляющим и дверному проему, плюю запас для крепления роликов. Внизу дверей-гармошки должен присутствовать вентиляционный зазор около 10 см. Дальше действуйте по инструкции, которая прилагается к каждой единице дверей-гармошки.