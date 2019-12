Как сделать свой YouTube канал популярным?

Благодаря YouTube можно приобрести популярность, а также параллельно с этим – заработать деньги, причём зачастую далеко не самые маленькие. С другой стороны, чтобы получать какой-то доход от своего канала, нужно делать качественный контент, мы же в свою очередь дадим вам несколько советов, как достичь желаемой цели.

Пользуемся услугами специальных сервисов

There are special services that help make the YouTube channel popular, a good example is Top4smm, which deserves a separate story. The fact is that using the aforementioned service, you can easily purchase likes for your video on the channel. Therefore, if you are interested in cheap youtube likes, then we strongly recommend visiting this site, where you can place an order for the corresponding service.

It should be noted that the guarantee of the transaction awaits you: despite the fact that YouTube is actively struggling with the “winding up” of both views and likes, in this case you will find a permanent service!

Покупаем новую камеру, микрофон

Критерий, определяющий то, насколько качественный у вас канал, с каждым годом повышается, поскольку владельцы каналов становятся всё более профессиональными в своём деле, подразумевающем создание качественных видеороликов. Вам же придётся догонять их, что тяжело сделать без качественного оборудования.

Первым делом рекомендуем купить новый микрофон, ведь на практике даже если видео снято не слишком хорошо, качественный звук компенсирует это и помогает достичь желаемого результата по количеству просмотров.

Не будет лишним посетить актёрские курсы, чтобы научиться вести себя в кадре максимально естественно. Вместе с этим сходите несколько раз и к логопеду, он поможет вам улучшить вашу дикцию и правильно поставить голос, чтобы он звучал красиво.

Пишем хороший сценарий

Конечно, можно попытаться сымпровизировать, это удаётся немалому количеству людей, но всё-таки подготовленный сценарий заметно облегчает процесс записи ролика. Не забудьте перечитать его несколько раз, выбросив из текста «воду», да и банальное чтение вслух поможет вам улучшить качество звука.