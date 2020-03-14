Как самостоятельно создать теплицу на дачном участке

Чтобы раньше сезона начать срывать любимые овощи с грядки можно построить теплицу. Для того чтобы она была спроектирована правильно, воспользуйтесь рекомендациями специалистов. Их ценные советы помогут не только вырастить богатый урожай, но и создать в теплице атмосферу комфорта и уюта.

Для этих целей нам необходимо приобрести:

Деревянный остов (каркас) для теплицы.

Инструменты для постройки (молоток, гвозди и пр.).

Светопроницаемый материал, например целлофан или стекло. Также можно приобрести на сайте https://agrid.com.ua/ современные и качественные материалы для сельского хозяйства. На этом сайте есть все для создания теплицы — пластиковые сетки, агроволокно, агроткань, сетки для затенения, тепличные и мульчирующие пленки, Агрид, агрошпалера и так далее.

Инструкция.

Определитесь с местом для постройки будущей теплицы. Грамотно выберите место для её расположения. Оно должно быть светлым и защищенным от резких порывов ветра. Стройте теплицу заранее рядом с местом для естественных удобрений для растений, таких как песок или навоз.

Перед тем как осуществить свой проект постройки, купите деревянные рейки, которые будут служить каркасом теплицы и полиэтиленовую пленку. Она будет защищать растения от холодов, создавая парниковый эффект и способствовать глубокому проникновению солнечного света.

Определитесь с размером. Наиболее предпочтительными будут размеры теплицы 6х3 м.

Укрепите в земле несущие опоры примерно 40-50 см в глубину. Для этого возьмите три связующих бруса и шесть по 2,2 метра. В разрезе они должны быть примерно 10 см. Расположите стропильные ноги с шагом около 0,6 м. Не забудьте поместить каркас для дверного проема на севере размером 1,8×0,7 м и закрепите дверь.

Создайте деревянный прямоугольный короб, который будет служить каркасом. Рамы расположите на 40-50 см. Сверху набросьте соломы и навоза.

Натяните на каркас теплицы полиэтиленовую пленку и закрепите её рейками, прибив их к каркасу. Теплица готова к эксплуатации.

Такой теплицей можно пользоваться не один год, а если имеется возможность построить каркас из алюминия или другого металла и использовать стекло, то ваша теплица прослужить гораздо дольше.