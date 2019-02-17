Как правильно погашать кредит досрочно

Многие люди крайне некомфортно себя чувствуют в роли должников, поэтому предпочитают не заключать кредитных договоров. Если же пришлось взять кредит в Черкассах, то стараются побыстрее его погасить, раньше срока. Сталкиваются ли они при этом с трудностями? Давайте разберемся.

Как происходит досрочное погашение кредита

При получении займа заключается соответствующий договор, где кроме обязанности и ответственности сторон, прописываются правила досрочного погашения. Вы должны изучить и этот пункт наряду с остальными, ибо это важно. Некоторое время назад там прописывались штрафные санкции за досрочное погашение займа. Так банки выжимали из кредитного договора всю выгоду.

Сегодня закон запрещает финансовым организациям препятствовать заемщикам в их желании погасить кредит раньше срока, но банки все равно устанавливают некоторые ограничения. Причем, нужно проверить прописаны ли эти ограничения в кредитном договоре, чтобы понимать по какой процедуре действовать, когда придет время досрочно платить по счетам.

Способы досрочных выплат

После запрета штрафов, банки больше никакими способами не препятствуют досрочным выплатам, но просят клиентов заранее, как правило за месяц, предупреждать о своих намерениях. В этом случае клиенту нужно действовать следующим образом: осуществить текущую выплату и сразу же подать заявление о досрочном погашении. Полное же погашение желательно осуществлять в день ежемесячных платежей.

Если банк против досрочного погашения, пусть выдаст справку с официальным отказом.

Если в вашем городе нет отделения банка, где вы взяли кредит, то процедуру досрочного погашения можно запустить заказным письмом на адрес банка с обязательным уведомлением о вручении. Но погашать кредит лучше лично, приехав в банк через месяц и заплатив в кассу оставшиеся деньги.

При этом желательно запросить у финансового учреждения письменное подтверждение об уплате задолженности и отсутствии с их стороны претензий.

Также через некоторое время нужно убедиться, что кредит закрыт, отправив соответствующий запрос в бюро кредитных историй.