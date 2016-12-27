Как правильно отдыхать в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород – это населенный пункт, который идеально подходит для отдыха. Но, чтобы ваш отдых был наиболее эффективными качественным, рекомендуем обратить внимание на несколько полезных советов, которыми с вами поделиться наша статья.

Итак, что нужно для того, чтобы действительно и при этом с пользой провести свое время в Нижнем Новгороде? Давайте попробуем дать более развернутый ответ на этот вопрос.

Какое место в Нижнем Новгороде является самым красивым?

На самом деле, тут огромное количество мест, которые могут похвастаться своим внешним видом. Чтобы убедиться в этом, рекомендуем вам посетить соответствующую страницу города в социальной сети, тут вы сможете увидеть огромное количество интересных фотографий, очаровывающих своей красотой. Само собой, все они были сделаны в этом великом городе, также тут проходит активное общение между посетителями, вы в праве поставить оценку той или иной фотографии и даже прокомментировать ее. Также на вышеупомянутой странице вы всегда можете почитать интересные и актуальные новости, касающиеся жизни города и страны в целом – источник.

Керженский заповедник

Если вы любитель природы, то данное место обязательное к посещению с вашей стороны. Не забудьте взять с собой друзей или вторую половинку, чтобы сполна насладиться тем, что дарит нам природа, можете не сомневаться, что это место запомнится вам на долго. Сам заповедник имеет площадь в 47 тысячи гектар, нужно понимать это, если вы решили максимально хорошо ознакомиться с этим кусочком рая.

Ботанический сад имени Н. И. Лобачевского

Как и вышеупомянутое красивое место, данный сад также подойдет для любителей природы, при этом вас ожидает огромная коллекция самых разнообразных растений, о существовании которых вы даже не подозревали. Всего можно выделить несколько отделов, работающих в этом саде:

Дендрологический – кустарники и деревья; Розарий; Оранжереи – отдел, включающий в себя тропическую флору; Плодовый отдел; Карпологическую лабораторию, где происходит изучение и хранение семян.

Кстати говоря, при саде работает магазин, так что, если вы хотите купить себе какое-то уникальное растение – добро пожаловать.

Сормовский парк

Сормовский парк может похвастаться своей красотой, даже несмотря на то, что он находится в чертах мегаполиса. Тут вас ожидает не только красивая природа, но и беговые дорожки, зоопарк, аттракционы, озеро с беседками, картинг, каток. Все для того, чтобы ваш отдых был как можно более приятным.