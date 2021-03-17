Как найти надежного брокера на Форекс

Ни один практикующий трейдер не сможет торговать на Форексе без надежного брокера. Давайте разберемся, что учитывать при выборе брокера Форекс, на что стоит обращать внимание, а что можно проигнорировать.

При выборе компании-брокера для торговли валютами и криптовалютами, как сказано на сайте Brokers.ru, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Типы счетов, торговые условия;

Репутация и отзывы о брокере;

Разнообразие способов пополнения счета и снятия средств.

Репутация брокера и отзывы

Начнем, пожалуй, именно с этого пункта. Поищите отзывы о Форекс-брокере в интернете. Нормальная ситуация, если отзывы разнообразные – положительные, отрицательные и нейтральные. Даже если брокер лучший из лучших, много лет работает на рынке, все равно в его прошлом будут люди, которые остались чем-то недовольны. Иногда это трейдеры, которые проигрались и пытаются найти виноватых, иногда просто тролли. Обращайте внимание на расширенные отзывы с аргументами из независимых источников, например, различные рейтинги, форумы и так далее.

Репутация – это вещь достаточно относительная. Стоит в первую очередь обратить внимание на количество клиентов, разнообразие счетов, число сервисов, время работы на рынке.

Торговые условия и типы счетов

Это один из главных критериев при выборе брокера для торговли валютами. Вам нужен надежный и нежадный посредник, чтобы вы не переплачивали за спрэд и не накапливали огромные отрицательные свопы при удержании позиций открытыми. Отличный вариант, когда брокер помимо долларовых и демо счетов имеет еще и центовые, которые дают возможность торговать на минимальных депозитах.

Наиболее оптимальный тип счетов NDD, которые получают котировки непосредственно с рынка. Этот тип счетов – стандарт и норма для надежного и качественного Форекс-брокера.

Способы снятия средств и пополнения счета

Качественный брокер предоставит клиентам большое разнообразие способов ввода и вывода средств, он подключит к своей системе все имеющиеся электронные деньги, предоставит возможность обычного банковского перевода. Деньги на счет или со счета должны переводиться в течение нескольких минут, так как именно такой период удобен для клиентов.