30Май

Гидроизоляция фундамента: способы

Фундамент в процессе эксплуатации дома подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. Из-за высокой влажности он разрушается, из-за чего снижается его прочность. А это, как известно, губительно сказывается на целостности здания. Решить проблему поможет качественно выполненная гидроизоляция http://www.arkonapolymer.ru/product-page/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86-%D0%BB%D0%BC-%D0%B0-5. Данный этап строительства ни в коем случае нельзя игнорировать, если вы хотите, чтобы дом служил долго.

Чем можно выполнить влагозащиту фундамента?

Существует множество материалов, с помощью которых производится гидроизоляция. Среди них наиболее популярными являются следующие:

  • Битумная мастика. Самый простой и дешевый материал для защиты основания дома, на которое он наносится равномерным слоем, в результате чего попадает во все стыки, трещины и полости. Это защищает фундамент от воздействия влажности.
  • Рубероид. Данный материал обеспечивает простоту устройства гидроизоляции и ее долгий срок службы.
  • Штукатурка. Она гарантирует не только защиту фундамента от влаги, но и его выравнивание. Перед нанесением в состав обязательно добавляют гидростойкие компоненты.
  • Жидкая резина. Гидроизоляция с использованием этого материала позволяет добиться безупречной защиты основания. Минусом данного способа является необходимость применять специальное оборудование для распыления резины.

Выбор способа гидроизоляции фундамента дома зависит от финансовых возможностей и удобства нанесения. При этом нельзя забывать о том, что при наличии слишком увлажненного участка эффективнее монтировать дренажную систему.

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Post Author: Наталья

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