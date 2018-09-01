Для чего нужен менеджер по персоналу

Если говорить коротко, то менеджер по персоналу отвечает за соблюдение эффективной работы сотрудников. Однако, если вам этого аргумента недостаточно, мы распишем вам немного поподробней о том, чем будет заниматься такой менеджер у вас в компании.

Большинство людей, которые скептично относятся к работе менеджера по персоналу удаленно, скорее всего уже пострадали от непрофессионализма нанятых недобросовестных и некомпетентных работников на эту должность или же наслышаны об этом от других компаний.

Итак, что же входит в обязанности менеджера по персоналу:

Поиск необходимых фирме кадров, которые проявят максимальную эффективность во время работы над поставленной задачей. Грамотная инициация и проведение необходимых каровых ротаций. Простыми словами, менеджер определяет, кто из сотрудников достоин повышения, кого следует перевести в другой отдел, а кого уволить. Что важно, делать это он должен, руководствуясь исключительно объективной оценкой результатов проделанной работы и компетенции того или иного сотрудника. Налаживание коммуникации между необходимыми подразделениями фирмы или определенными сотрудниками для повышения эффективности их работы, путем выстраивания системы взаимодействий. Регулярный мониторинг рынка труда с целью определить, какой зарплаты достоин тот или иной работник. Таким образом, фирма становится привлекательной для высококвалифицированных специалистов, ведь здесь по достоинству оплачивают профессионализм. При этом, менеджер следит, чтобы менее добросовестным сотрудникам не переплачивали. Решение всевозможных конфликтных и сложных ситуаций у сотрудников. Ведь у руководства, зачастую, нет времени этим заниматься, а повышать КПД труда как-то надо. Объяснение работникам их обязанностей, за что они получат или потеряют деньги, согласно каким критериям производится оценка их труда и множество других нюансов работы в компании.

В следствии всех вышеперечисленных обязанностей, прибыльность фирмы на порядок возрастает, так как хороший менеджер по персоналу способен грамотно направлять человеческие ресурсы в правильное русло.