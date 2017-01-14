Информация в двадцать первом веке имеет огромную ценность во всех сферах человеческих взаимоотношений. Именно поэтому сегодня столько внимания уделяется проверке получаемых сведений на подлинность и соответствие действительности. Для установления этого зачастую используется относительно недавно разработанное устройство — детектор лжи http://www.centr-kb.ru/ (полиграф). Об особенностях его применения пойдет речь в приведенной статье.

Как это работает?

Полиграф улавливает малейшие изменения в теле человека, которые происходят при реагировании создания на высказанную ложь. Это может быть незначительное изменение пульса, увеличение кровяного давления, дрожь и так далее. Детектор лжи рисует осциллограммы, на которых отчетливо фиксируются моменты, когда были высказаны ложные сведения.

Возможные сложности

Однако в настоящее время вероятность правильной работы полиграфа составляет лишь порядка восьмидесяти процентов. Дело в том, что для использования устройства к испытуемому необходимо подсоединить несколько датчиков с проводами. Человек видит эту процедуру и непроизвольно может заволноваться. То есть изменения в организме возможны даже при условии произнесения только истинной информации. Подобные ситуации складываются достаточно редко, но все же имеют место. Избежать их можно, если создать прибор, работающий без датчиков и иного физического контакта с опрашиваемым. В настоящее время ведутся активные работы в данной сфере.

Обмануть полиграф при помощи успокоительных препаратов, физических упражнений или даже гипноза невозможно, и в этом заключается его главное преимущество.