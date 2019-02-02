Что же такое «Биткоин»?

Появление такой необычной валюты, как биткоин, было дело времени, ведь технологический прогресс неугомонно стремится вверх, а уже имеющиеся валюты постепенно устаревают, становясь менее удобными и безопасными в использовании.

Итак, биткоин – это первая в своем роде цифровая валюта, являющаяся децентрализованной. Данная валюта не похожа ни на одну уже известную нам электронную валюту или платежную систему. У биткоина отсутствуют «официальные» валюты и физические активы, к которым он мог быть привязан. Таким образом, цена одной такой цифровой монетки может изменяться только под влиянием рыночного спроса и предложения. Как вывести биткоины, вы узнаете по ссылке, а в этой статье мы расскажем об особенностях этой инновационной валюты.

Биткоин можно смело назвать важнейшим достижением в сфере современных компьютерных технологий. Эта электронная валюта появилась, благодаря знаниям, полученным за двадцать лет исследований в области цифровых технологий, и сорока лет изучений криптографии, проведенных тысячами ученых и исследовательских групп по всей планете.

Также, биткоин является всемирной платежной системой, это дает возможность проводить различные операции непосредственно с данной валютой. А главной ее особенностью можно назвать отсутствие процессингового или управляющего центра. Таким образом, каждая операция с биткоином проходит только в системе равноправных клиентов.

Теперь поговорим немного об особенностях цифровой валюты биткоин.

— нет такого понятия, как «регистрация», в эту систему может входить и выходить каждый.

— кошелек не привязывается к личности человека-пользователя, таким образом, каждый волен держать и создавать любое количество реквизитов и кошельков.

— денежные переводы могут совершаться свободно по всему миру, анонимно, дешево и неограниченным размером.

— отсутствуют любые посредники, операции с цифровыми деньгами проходят исключительно напрямую между пользователями.

— заморозка денег в кошельке, блокировка перевода, «откат» уже совершенной транзакции попросту невозможны.

— хранить свои биткоины вы можете, как на своем ПК, так и на смартфоне, онлайн-кошельке, в надежном сейфе или же специальном устройстве.

— также, как и посредников, биткоин не имеет какой-либо организации, которая контролирует валюту.

— биткоины выпускаются жестко ограниченном и предсказуемом количестве, поэтому запустить «печатный станок» невозможно.