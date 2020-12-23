Что такое охранные зоны и что о них нужно знать

Планируя приобретение земельного участка, вы обязаны узнать самую полную информацию. Особенно важно знать, нет ли на территории особых условий использования земли при строительстве здания, дома или других сооружений. Несвоевременное получение информации негативно скажется на стоимости и сроках строительства, да и судьба объекта может оказаться под вопросом. Кроме того, чтобы определить наличие таких зон, вы еще можете установить охранные зоны для своего участка. Обращайтесь по ссылке и узнавайте более подробно.

Что такое охранные зоны

Законодательство определяет 28 типов зон с особенными условиями использовании территории, к примеру, охранные зоны объектов электросетей, трубопроводов, придорожные полосы, зоны охраны линий связи и сооружений и так далее.

Ограничения зависят от вида охранной зоны, такие ограничения связаны с тем, будет ли возможность разместить объекты капитального строительства вообще или только при соблюдении неких параметров строящегося объекта.

Как узнать о наличии охранных зон на земельном участке

Особое внимание при проверке предполагаемого к покупке участка нужно уделять инженерным сетям, которые размещены на участке или прилегают к нему. К примеру, охранная зона распространяется вокруг подземного или наземного трубопровода, ограничения для которых станут достаточно неприятным сюрпризом, особенно, если на участке размещены подземные сооружения, которые нельзя увидеть визуально.

Для того, чтобы в полной мере убедиться в отсутствии охранных зон, вы можете заказать выписку из ЕГРН и обратить внимание на раздел «Ограничения». Помимо этого, информация о зонах с особенными условиями эксплуатации размещена на сайте Росреестра в разделе Публичная кадастровая карта. Можно еще сделать запрос в органы архитектуры, которые сообщат о расположении охранных зон в документах по планировке территории.

Какие последствия несет наличия охранной зоны на земельном участке

Все без исключения охранные зоны налагают ограничения на целевое использование участка. Если проходит ЛЭП или газопровод, на участке может быть запрещено возведение сооружений, строений и зданий.