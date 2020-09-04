Что нужно знать об укладке асфальта

Укладка асфальта – это необходимый процесс, который применяют для поддержания инфраструктуры и дорог в городе. Укладка асфальта должна проводиться регулярно, а для проведения работ потребуется соответствующая техника и время. Именно поэтому, если вам необходимо уложить асфальт на какой-либо территории или проложить дорогу, стоит обращаться в компанию, которая на профессиональном уровне и с соблюдением норм выполняет услуги по ремонту и укладке. Укладка асфальта должна производиться с использованием современных технологий, которые дают возможность получить надежное и прочное покрытие на тротуарах, проезжей части и дорожках для велосипедистов.

Для покрытия используется асфальт, укладка которого выполняется одним из методов – горячим или холодным. Отличаются данные методы между собой по степени вязкости битума, который есть в составе смеси. Независимо от того, какой способ укладки вы выберете, они имеют следующие преимущества, если сравнивать с другими вариантами:

Повышенный уровень надежности и прочности, что особенно важно, если проводятся работы на участке с большой загруженностью;

Подходят для всех регионов страны, на покрытие не влияют условия эксплуатации и проходимости;

Состав устойчив к негативному воздействию факторов окружающей среды, в числе которых и агрессивные климатические условия;

Шероховатость поверхности способна обеспечить отличное сцепление с резиной покрышек, соответственно, автомобильное движение будет более безопасным;

Покрытие частично поглощает шум, который появляется от движения транспортных средств;

Уровень эксплуатационных свойств гораздо выше, если сравнивать с другими вариантами, ремонт и уход не потребует особенных манипуляций, поэтому такие варианты укладки асфальта отлично подойдут для территории возле частного дома или дачного участка;

Способы укладки асфальта более оправданы экономически.

Стоимость укладки асфальта зависит как от размера территории, так и от состава смеси и способов укладки.

Как заказать укладку асфальта?

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