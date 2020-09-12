Что нужно знать о медицинской книжке

Медицинская книжка или ЛМК – это официальный документ, который является свидетельством того, что ее владелец не имеет заболеваний, которые могут передаваться другим людям как при прямом контакте, так и через продукты питания, разные предметы и так далее. Медицинская или санитарная книжка в некотором роде представляет собой медицинский паспорт, который необходимо предъявлять при устройстве на работу, при записи в бассейн и при других обстоятельствах, где идет речь о здоровье граждан.

В медицинской книжке содержится информация о ваших заболеваниях, ваших прививках, сделанных или не сделанных, о ваших анализах и проведенных обследованиях.

Учтите, без оформления ЛМК вы не сможете заниматься деятельностью, связанной с продажей, производством, хранением и приготовлением продуктов питания, документ также необходим при устройстве на работу в сфере предоставления услуг населению, начиная от медицинских учреждений и заканчивая коммунальными. Без санитарной книжки вас не допустят к работе с детьми.

Если вы собираетесь устраиваться на работу в вышеперечисленные сферы, вам нужно знать, как оформляется ЛМК. Об этом мы и расскажем.

Для того, чтобы оформить медицинскую книжку, вам придется отправиться в соответствующее медицинское учреждение, у которого есть право оформлять такие документы. Независимо от того, государственная это поликлиника или частная клиника, учреждение должно иметь документы, подтверждающие право заниматься данной деятельностью. В клинике вам должны предложить заключить договор о предоставлении услуги, если этого не произошло, это может быть свидетельством того, что данное заведение выдает поддельные медицинские книжки.

После оплаты услуги по оформлению санитарной книжки вам нужно будет предоставить определенные документы, в частности, паспорт, фотографии, справку о прохождении флюорографии, справки о прививках, старую ЛМК, если таковая имеется.

Далее вам нужно сдать анализы, пройти медицинское обследование, обучение санитарно-гигиеническим нормам, зарегистрировать медкнижку и получить ее.