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Возле одной из боровичских школ прекратили торговать сигаретами

Опубликовано 10.09.2016

vozle-odnoj-iz-borovichskih-shkol-prekratili-torgovat-sigaretamiСуд вынес решение о запрете продажи сигарет в торговом магазине в поселке Сосновка на улице В. Бианки, который находится недалеко от школы. Администрации магазина было вручено постановление суда с требованием прекратить продажу сигаретных изделий судебными приставами. Начиная с 22 июня, приставы внимательно следили за тем, чтобы вся сигаретная продукция была вывезена за пределы магазина.

Требования суда администрация магазина выполнила в полной мере, информирует пресс-служба УФССП по Новгородской области.

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