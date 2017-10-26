Воспитанники боровичского детского дома приготовили приятный сюрприз для работников полиции и автомобилистов

Инспектор по пропаганде ГИБДД Татьяна Всеволодова вместе с представителем Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Боровичский» Юлия Ковалево провели урок творчества для воспитанников подшефного боровичского детского дома в рамках информационно-пропагандисткой акции «Один день с сотрудником полиции».

Ребятам рассказали, что в последнее воскресенье октября, в этом году это будет 29 числа, в России празднуется День автомобилиста, поэтому им было предложено своими руками сделать памятки-пожелания для водителей.

Творческий процесс так увлек детей, что кроме пожеланий для водителей, детки подготовили праздничные открытки ко Дню сотрудника органов внутренних дел и для стражей правопорядка.

После завершения уроки детки вместе с работниками правоохранительных органов на оживленном уличном участке неподалеку от детского дома провели тематическую акцию для водителей, где ребята вручали свои поздравления и напоминали о повышенном внимании на дороге, соблюдении правил безопасности дорожного движения.

В рамках проведения праздничного мероприятия настоящим сюрпризом для работников инспекции по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции стали искренние поздравления воспитанников детского дома с наступающим профессиональным праздником. Вручая свои яркие открытки, дети желали работников полиции удачи и здоровья, а еще отмечали, что работники правоохранительных органов являются примером мужества и смелости.