Коммунарная – одна из главных улиц города Боровичи, где во всю кипит городская жизнь местных жителей.

До времен революции эта улица называлась Екатерининской. Именно на этой улице когда-то торговали знаменитые купцы как первой, так и второй гильдии, например, Звонаревы, Мухины, Митрофановы и многие другие. Перед 250-летием города Боровичи местные власти и бизнес-сообщество взялись за реконструкцию улицы Коммунарной. Однако прежде чем улучшить состояние главной дороги, было принято решение поменять и старые коммуникации. К тому же состояние теплосетей уже давно требует перемен.

Ремонтные работы по замене теплотрассы проводились в течение всего лета. Само собой, это доставляло больших неудобств горожанам, однако боровичане с надеждой на улучшение готовы были потерпеть. На данный момент по ул. Коммунарная ведется восстановление дорожного полотна. Не так давно в сеть попало видео с теми самыми ремонтными работами, которое привело в ужас горожан. На видео работник укладывает асфальт поверх песчано-гравийной смеси.

Со слов руководителя центра по работе с населением Дмитрия Иманкулова, до этого была проведена вырубка, хотя в подобных случаях вырубка не делается. Также он добавил, что при пробах было найдено наличие ПГС в подушке основания. Был составлен Акт. ТК «Новгородская» подтвердила наличие проблемы.

Что касается Дорэксплуатации, то здесь этот факт долго отвергали. По их словам, изначально асфальт укладывали не на щебень, а на песчано-гравийную смесь. Именно поэтому при восстановлении дороги они решили придерживаться «родной» технологии.

Сейчас ремонтные работы проводятся в соответствии с современными стандартами. В проблемных местах удаляют ПГС, укладывают щебень, его трамбуют, а затем используют асфальтобетонное покрытие.

Вот так благодаря социальным сетям и неравнодушным жителям можно добиться положительного исхода. И жители довольны, и город красив.