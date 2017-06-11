Во время визита главы региона в Боровичи был поднят вопрос о строительстве новой школы. Такой вывод был сделан после визита в школу №1 города Боровичи. Школа находится в центре города и уже давно требует реставрации. Во времена Отечественной Войны это здание служило военным госпиталем, где знаменитым советским хирургом Александром Вишневским было прооперировано большое количество раненых. На сегодняшний день школа работает в две смены и уже давно требует серьезного ремонта. Однако это станет возможным после того, как построят новую школу.

Со слов Губернатора Новгородской области Андрея Никитина возведение такой школы планируется на следующий год. Школа будет иметь около 1200-1300 мест для учащихся. На данный момент ведется планирование данного проекта, и будут рассмотрены все варианты потребностей в местах для дополнительного образования и прочие детали.

По некоторой имеющейся информации, такую школу планируют возвести в Мстинском микрорайоне. Информация по поводу запланированных более чем 1000 мест для учащихся подтверждена, а также заранее рассчитана загруженность будущей школы.