В Боровичах разыскивается женщина, которая пропала с двумя несовершеннолетними детьми на автомобиле Lada Kalina

С 13 ноября правоохранительными органами разыскивается женщина, которая пропала вместе с двумя своими несовершеннолетними детьми, информирует источник в МВД РФ по Новгородской области.

Женщина живет в Боровичах Новгородской области. Она пропала вместе со своими двумя дочками – 6 и 14 лет, передвигаясь на автомобиле Lada Kalina, покинув территорию лагеря, где отдыхали дети, и уехала в неизвестном направлении. Местонахождение боровичанки и детей до сих пор неизвестно, мобильный женщины выключен, других способ связей с ней нет.

Полицейские проводят розыскные мероприятия на территории всего Северо-Западного региона: кроме Новгородкой области, в поиске участвуют правоохранительные органы Псковской и Ленинградская области, а также республики Карелия.