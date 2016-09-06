В Боровичах два узбека и русский угнали строительный кран

В прокуратуре области 5 сентября известили о том, что в Боровичах перед судом предстанут два узбека и русский, которым инкриминируют угон строительной техники, которая использовалась для строительства трассы М-11.

По информации следователей, данные граждане работа на территории Маловишерского и Боровичского района в места проведения работ по возведению скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, а также на местах стоянок большегрузных автомобилей и прочей строительной техники с целью определению наиболее подходящих автомобилей для хищения.

Ворами оказались трое граждан – двое из них – уроженцы Узбекистана, и один товарищ из Белгородской области. Пока один был за рулем украденной техники, другие два следили за тем, чтобы на дороге не было полиции. Бандитской группировкой было украдено 3 самосвала, а также угнан 1 строительный кран. Общий ущерб от их протиправных действий составил 7 миллионов рублей.

В прошлом году при попытке угона еще одной единицы транспортной техники, похитители были пойманы и арестованы правоохранительными органами.

Вину в совершении правонарушений подозреваемые признали в полной мере, на данный момент они ожидают приговора суда в зависимости от роли и степени участия в четырех преступлениях.