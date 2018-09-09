Присвоила незаконным путем квартиру и продала ее

Боровичанка незаконным путем завладела чужой жилплощадью и реализовала ее за 1 миллион рублей, распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению. Прокуратура Боровичского района отправила в суд дело боровичанки, которая обвиняется в мошенничестве.

Органы следствия выявили, что в октябре 2015 года 31-летняя боровичанка получила от мужчины доверенность на распоряжение определенной жилой площадью. Женщина пользовалась особенным доверием у знакомого и предложила ему оформить на нее доверенность на недвижимость, чтобы полностью завершить процесс крупного займа. Так потерпевший и лишился квартиры.

Далее мошенница продала жилую площадь, присвоив себе вырученные средства, а именно, 1 миллион рублей и потратила их как хотела. Вину в содеянном боровичанка отказывается признавать. Ее дело направлено в суд, чтобы в судебном порядке установить мошеннические действия преступницы, которые повлекли лишение жилого помещения.