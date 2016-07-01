Во время официальной встречи представителей Боровичского комбината огнеупоров и президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова было внесено общее предложение создать специальную рабочую группу, в которую войдут представители предприятия, железнодорожники для изучения вопроса перевозок продукции комбината.

Вопрос создания рабочей группы появился в связи с увеличивающимся объемом грузоперевозок с боровичской станции, к которой присоединяются пути необщего применения комбината.

В службе корпоративных коммуникаций ОЖД сообщают, что перед рабочей будет выставлено задания проанализировать действительные мощности железнодорожной станции и ее пропускную возможность, определить, объем грузов, который можно перерабатывать без каких-либо сложностей и при каких объемах грузоперевозок станет целесообразно будет осуществлять мероприятия по развитию инфраструктуры станции.

Боровичский комбинат должен определить планируемый годовой объем для осуществления перевозки железнодорожным транспортом для проектирования развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения полных технологических условий.

После осуществления анализа технико-экономического основания, а также проведения оценки окупаемости проекта всеми участниками рабочей группы, будет принято решение о финансовом принятии участия сторон.