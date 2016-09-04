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Ночью 30 августа в Боровичах была угнана Тойота Ленд Крузер 150

Опубликовано 04.09.2016

nochyu-30-avgusta-v-borovichah-byla-ugnana-tojota-lend-kruzer-150В ночь на улице С. Перовская в городе Боровичи была угнана черная Тойота Ленд Крузер 150, 2011 года выспуска, г.р.з. С035МР/53.

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