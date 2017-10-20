Конкурсная программа в Боровичах «Короли шансона»

В Боровичском доме народного творчества прошла конкурсная шоу-программа «Короли шансона», в которой приняло участие 13 участников из города Боровичи и Боровичского района за звание лучшего шансонье.

Особенная атмосфера концерта принесла в этот вечер особенную душевную песню, чтобы на несколько часов зритель мог забыть о повседневной суете.

Открыл шоу-программу член жюри, активный боровичский деятель, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, победитель шансона Карен Арасханян.

Оценивало конкурс жюри в составе: Людмилы Ивановны Мехти-Заде – председателя комитета туризма и культуры, председателя жюри, Альберта Владимировича Урядова – популярного музыканта, звукооператора Дома культуры АО «БКО», Дмитрия Владимировича Иманкулова – директора центра по работе с населением, а также участника шоу-программы «Две звезды». Каждый из членов жюри оценивал выступления участников объективно и строго.

Миссию скрытого жюри в этот вечер исполнял Дмитрий Михеев, певец, поэт, участник шоу-программы «Две звезды 2017», оценки которого были оглашены в конце программы.

По результатам оценок одинаковое количество балов получили Любовь Васильева с песней Е. Ваенги «Тайга», Русланас Черняукас с песней «Поговорим мой друг» из репертуара Л. Телешева.

За песню «Девочка – лето» из репертуара С. Михайлова Евгений Сергеев получил специальный приз от жюри конкурса, тогда как «Королевой шансона» по мнению жюри и по мнению зрителей стала Любовь Васильева.

Все участники шоу-программы были награждены памятными сувенирами и дипломами.