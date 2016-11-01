Вслед за другими командами из Новгородской области к обучению в школе управления «Сколково» приступили и боровичане.

Напомним, что обучение в «Сколково» осуществляется в рамках программы профессиональной переподготовки управляющих проектами развития моногородов.

В составе боровичской делегации и руководитель «Агентства развития Новгородской области» Алла Заводина, руководитель Боровичского муниципального района Игорь Швагирев, руководитель города Олег Стрыгин, а также представители бизнеса Виктор Наумов и Андрей Васильев.

Двое последних в настоящее время активно на территории города реализуют свои бизнес-проекты.

Боровичане познакомятся с лучшими практиками развития моногородов, создавать схему проектирования, а также определять вектор образования моногорода. В программе обучения есть тренинги и мастер-классы, а также разбор социальных бизнес-ситуаций и реальных экономических.

Своими первыми впечатлениями с журналистами поделился Олег Стрыгин, глава Боровичей, который отметил, что узнал очень много полезной информации, что он очень рад тому, что идет обмен положительным опытом с другими регионами.

По завершению программы обучения, участникам предстоит итоговая аттестация в форме защиты проектной работы.