Боровичские школьники вспоминали жертв теракта в Беслане

Террористический акт, произошедший в Бесланской школе вошел в историю, как один из самых жестоких захватов заложников. Во время захвата заложников погибло 334 человека, большинство из которых были дети. Казалось тогда, что трагедия в Беслане больше не повториться. Однако позже аналогичные трагедии случились в Назране и Норд-осте, взрывы в московском метро и Вогограде, трагедия над Синайским полуостровом вновь напомнило миру о страшной угрозе. За прошедшее десятилетие в России было совершено 60 террористических атак, в которых погибли 2000 человек и более 5000 были ранены.

Глава администрации Боровичского района Ирина Шуневич обратилась к участникам акции с тем, что все должны быть едины в своих усилиях бороться с терроризмом. Ирина Шуневич настаивает, чтобы все народы нашей многонациональной страны знали и понимали свою этническую принадлежность, иметь равные права с другим населением и свободу вероисповедения. У террористов и у тех, кто стоит за ними, не будет возможности влиять на политическую ситуацию, а также влиять на умы и чувства людей.

В этом году митинг памяти жертв Беслана в Боровичах прошел у памятного знака воинам интернационалистам, а также тем, кто умер защищать интересы российского государства в локальных войнах и конфликтах. Среди них работник боровичского отделеМВД России Сергей Чиркунов.

В 2009 году в Северной Осетии погиб молодой парень, полицейский, который находился в служебной командировке. Работники Боровичской полиции и сейчас несут службу по охране правопорядка в неспокойных регионах страны, тогда как задача современного поколения – становится разумными и образованными, чтобы не попадаться в преступные сети вербовщиков.

Терроризм не только разрушает государство, но и разрушают сердца и души людей. Отец Иоанн, Благочинный Боровичкого округа, огласил, что при терроризме случается подмена понятий морали.

Священник призывает быть добрыми. Не давайте возможности злу поселиться в вашем сердце и завладеть мыслями. Тогда и мир около вас станет намного добрее.

Минутой молчании участники митинга помянули жертв Беслана минутой молчаня и запустили в небо шары с ангелами, как символ невинных детских душ, которые погибли в трагедии.