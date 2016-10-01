В последние дни погода радует своим теплом горожан, которые предпочитают проводить свободное время около водоемов. Главным водоемом на территории Боровичей является река Мста. Недавно благодаря бдительности трех боровичан была предупреждена трагедия – они спасли утопающую девочку.

6-летняя Полина пришла на пляж вместо со своими друзьями, без сопровождения родителей.

Со слов очевидцев, которых было в тот день на пляже очень много, Полина долго не решалась зайти в воду. Поддавшись на уговоры местных мальчишек, которые советовали, как обмануть родителей и не сообщить о купании, с полной детализацией, в том числе с указанием времени, которое понадобится до полного высыхания после купания, девочка пошла купаться. Все мелкие купались на берегу и как Полина очутилась на глубине, никто не заметил. Неожиданно отдыхающие услышали детский крик и хлюпанье воды. Все мужчины, которые находились около нее, сразу ринулись на помощь утопающей, так как из-за быстрого и сильного течения могли не успеть.

Наперерез всем на спасение девочки ринулся мужчина, который рыбачил неподалеку от пляжа, ближе к мосту Белелюбского.

В спасении Полины принимали участие непосредственно Казбек Сабанов, Вессам Шарафелдин и неизвестный герой, имя которого никто не знает. Жена одного из героев рассказала, что муж позвонил ей и попросил привезти сухую одежду. На вопросы жены о том, что случилось, отвечал спонтанно. Женщина тут же собрала все нужные веди и привезла на пляж, где и узнала о том, что случилось.