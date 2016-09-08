Боровичане Никита Львов и Александр Хлебович стали победителями в состязаниях по быстрым шахматам

В поселке Кулотино Окуловского района состоялись этапы Гран-при по быстрым шахматам.

Участие в 3 этапе Гран-при Новгородской области по быстрым шахматам приняло 27 шахматистов из Окуловки, Старой Руссы, Боровичей, Великого Новгорода среди детей до 14 лет. Первое место занял боровичанин Никита Львов, а среди девушек – Юлия Тимофеева из Старой Руссы.

8 этап Гран-при Новгородской области среди взрослых по быстрым шахматам состоялся 11 сентября. В состязаниях приняли участие 24 шахматиста из Боровичей, Великого Новгорода, Мошенского, Окуловки, Пестово. Первое место среди мужчин занял Александр Хлебович из Боровичей, а среди женщин – Лидия Максимова из Кулотино, информирует пресс-служба областного Департамента по физической культуре и спорту.